CorSport: “Commisso ha piena fiducia in Fagioli. Lo dice la cifra del riscatto”

Quel futuro passa ora dalle sfide decisive che attendono la Fiorentina: la semifinale di Conference League da conquistare e le ultime sei giornate di campionato per lasciare il segno. In queste partite si gioca non solo un posto in Europa o una finale, ma anche la rinascita di un talento che, come disse Allegri, ha "i colpi di Modric". Tocca a Fagioli dimostrare che quei colpi non sono mai andati via. Lo scrive il Corriere dello Sport.