CorSport: “Commisso crede in Palladino. Esonero a fine stagione difficile, ma… “

Commisso crede in Palladino, Firenze no. Il Corriere dello Sport si sofferma su una situazione complicata

Le contestazioni non riguardano tanto il mercato, quanto l’identificazione di responsabilità nella scelta dell’allenatore. Pradè si trova in una posizione ambigua: se la conferma di Palladino è stata sua, ha sbagliato secondo i tifosi; se invece è stata imposta dall’alto, ha sbagliato a non opporsi. Nel frattempo, la squadra ha chiuso una stagione piena di contraddizioni: fuori dalla Coppa Italia ai rigori, eliminata in Conference al primo ostacolo importante, e con un gioco raramente convincente. Ma non sono mancati anche segnali positivi, come le otto vittorie di fila e i successi contro tutte le grandi, tranne il Napoli.