Palladino ha parlato con la squadra ha chiesto di fare uno sforzo per una gara importante come questa

La Fiorentina affronta l’Inter in piena emergenza: tra cessioni e regolamenti, Palladino ha solo 14 giocatori disponibili, più tre non al meglio (Colpani, Cataldi e Adli). Qualcuno dovrà stringere i denti e scendere in campo.