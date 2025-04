CorSport che paragone: “Beltran alla Icardi. A Cagliari un gol da centravanti puro”

Nel momento del bisogno, Lucas Beltran ha risposto presente con una prestazione decisiva contro il Cagliari, siglando il gol che ha regalato tre punti fondamentali alla Fiorentina nella corsa all’Europa. La rete non è solo importante per la classifica, ma anche per l’argentino stesso, che ha così interrotto un periodo di appannamento, dimostrando di poter essere un vero numero nove, non solo sulla maglia ma anche per caratteristiche e presenza in campo.