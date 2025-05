CorSport, che bordate a Zaniolo: “Tre mesi di nulla. Sarà rispedito al mittente”

Il Corriere dello Sport non risparmia nessuna critica nei confronti di Nicolò Zaniolo

Le possibilità di vedere Nicolò Zaniolo in campo con la Fiorentina si fanno sempre più esigue: potrebbe scendere in campo contro il Betis o a Udine, ma resta improbabile, mentre un’eventuale presenza in finale di Conference appare quasi impossibile. Nonostante le rassicurazioni del tecnico Palladino sulla motivazione e il recupero del giocatore, le prestazioni del classe '99 raccontano una realtà ben diversa, segnata da una condizione fisica tutt’altro che ottimale, più che da problemi caratteriali.