CorSport: Bove e il processo di normalizzazione. In campo e uniti per lui

Sarà la partita di Edoardo Bove. Così il Corriere dello Sport a proposito di Fiorentina-Empoli. Anche perché non è un mistero che sia stato proprio il ventiduenne a convincere i compagni di squadra a scendere in campo stasera. Bove ha voluto innescare un processo di normalizzazione, che inizierà questa sera. La squadra è pronta a rompere il ghiaccio e lo farà conscia di soddisfare il volere del centrocampista romano, che ieri mattina grazie all’ausilio del team manager Simone Ottaviani ha videochiamato i suoi compagni dall’ospedale per caricarli dopo l’allenamento al centro sportivo. La sua decisione ha cambiato tutto, ha dato quella forza che mancava rassicurando tutti. fosse per lui, il classe 2002 tornerebbe in campo adesso. Non sarà una passeggiata ricominciare a soli due giorni da quella tragica serata in cui per qualche ora si è gelato il sangue a tutti. L'evento di domenica è di quelli che ti rimane in testa per tutta la vita: i viola hanno condiviso qualcosa di raro quanto impressionante. Per poi tirare un sospiro di sollievo immenso. E la voglia di stare insieme, adesso, è più viva che mai. Bove non scenderà in campo, ma sarà vicino ai compagni di squadra sostenendoli attraverso messaggi e telefonate prima e dopo la partita.