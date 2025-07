CorSport: “Bernabé spinge, vuole la Fiorentina. Ma il Parma non fa sconti”

Bernabé vede sempre più viola

Adrián Bernabé spinge con convinzione per approdare alla Fiorentina: il centrocampista spagnolo classe 2001 è pronto al salto di qualità e vede nei viola la destinazione perfetta per proseguire la sua crescita. Il suo interesse è cresciuto man mano che il club toscano ha intensificato i contatti con il suo entourage, e ora attende con impazienza sviluppi concreti. Bernabé è attratto non solo dal prestigio della piazza fiorentina, ma anche dal progetto tecnico ambizioso guidato da Rocco Commisso e da Stefano Pioli, che ha chiesto espressamente un regista di qualità per il centrocampo.

Dal canto suo, il Parma non è intenzionato a svendere uno dei suoi migliori giocatori, soprattutto dopo aver già ceduto Bonny all’Inter. La valutazione è fissata a 20 milioni di euro e il club emiliano attende segnali forti da parte della Fiorentina. L’operazione è ritenuta impegnativa dal punto di vista economico, ma Pradè e Goretti stanno lavorando per trovare la formula giusta, magari con bonus o contropartite tecniche, pur di accontentare le richieste del tecnico e portare Bernabé a Firenze già in tempo per il ritiro estivo.

Il profilo di Bernabé piace molto per visione di gioco, tecnica e duttilità tattica: è considerato l’uomo giusto per guidare il centrocampo viola nel nuovo corso. Il suo ingaggio attuale (circa 800 mila euro) è sostenibile per le casse della Fiorentina, che potrebbe ritoccarlo al rialzo con bonus legati al rendimento. Nonostante alcuni infortuni nella stagione passata, il talento spagnolo ha lasciato un’impressione positiva anche su Pioli, che lo conosce da tempo e lo considera ideale per il suo progetto. Ora la palla passa alla dirigenza: servono tempi rapidi e una proposta convincente per sbloccare la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.