CorSport: “Bernabé ha detto sì alla Fiorentina. Manca da convincere il Parma”

La Fiorentina sta valutando con attenzione la possibile trattativa per Adrian Bernabé, centrocampista del Parma classe 2001, che rappresenta il profilo ideale per Stefano Pioli. La dirigenza viola, guidata da Pradè e Goretti, ha messo il giocatore in cima alla lista dei desideri e attende sviluppi prima di virare su altre opzioni, consapevole però che la trattativa non sarà semplice e che la strada verso l’acquisto è tutt’altro che agevole.