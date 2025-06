CorSport: “Bernabè costa 20 milioni. Il piano per far vacillare il Parma”

La Fiorentina si è posta l’obiettivo di consegnare a Stefano Pioli un play entro l’inizio del ritiro . Quindi per la metà di luglio la squadra viola spera di avere già accolto un nuovo giocatore da impiegare in regia. Parallelamente, come scrive il Corriere dello Sport, ci si muoverà per trovare un centrocampista di gamba e intensità , che possa aggiungere dinamismo a tutto il reparto. Il prossimo acquisto di Pradè e Goretti, insomma, ha tutta l’aria di essere un calciatore dai piedi buoni, brevilineo, di qualità e con una buona visione di gioco.

Fissato il prezzo

La Fiorentina ha manifestato tutto il suo interesse al procuratore del calciatore spagnolo che però, da parte sua, non ha mai riferito al Parma di volersene andare. Almeno finora. Di sicuro i gialloblù non intendono venderlo. O meglio, non lo hanno messo nella lista degli esuberi. Ecco perché continuano a valutarlo una cifra parecchio alta, cioè più di 20 milioni. Probabilmente l’unico modo per far vacillare i dirigenti del Parma è presentarsi con un’offerta irrinunciabile e che gli permetta di cautelarsi alla svelta, cosa che per adesso non sembra nei piani di Pradè e Goretti.