CorSport: “Bernabè, ci siamo. A breve altro tentativo. Asllani costa troppo”

Nelle prossime ore la Fiorentina potrebbe tornare alla carica per Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo classe 2001. Il giocatore è da tempo sul taccuino della dirigenza viola, ma il nodo resta la richiesta economica: il club proprietario del cartellino chiede circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire. La trattativa, quindi, è tutt’altro che semplice, ma resta una pista viva e monitorata con attenzione.

In parallelo, continua a essere tenuto in considerazione anche Kristjan Asllani, attualmente all’Inter. Tuttavia, anche in questo caso il principale ostacolo è rappresentato dai costi elevati dell’operazione.