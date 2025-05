CorSport: “Beltran ha deluso, ma la Fiorentina non vuole fare una minusvalenza”

Lucas Beltran, squalificato nell'ultima gara casalinga della Fiorentina, potrebbe aver già disputato la sua ultima partita al Franchi. Il suo futuro è incerto: resta in bilico tra una possibile permanenza in Italia e un ritorno in Argentina, dove il River Plate – club che lo ha lanciato – ha mostrato un rinnovato interesse. L’arrivo di Marcelo Gallardo sulla panchina dei Millionarios ha riacceso l’idea di riportarlo a casa, magari in prestito, anche in vista del Mondiale per Club a giugno. Tuttavia, gli ostacoli economici restano: la Fiorentina lo ha pagato circa 18 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) e non vuole registrare una minusvalenza.