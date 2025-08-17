CorSport: “Beltran continua a dire no e ribadisce di stare bene alla Fiorentina”

Tuttavia, la cessione non si è concretizzata perché l’intesa richiede l’accordo tra tre parti e Beltrán ha rifiutato il trasferimento in Brasile. Nonostante il Flamengo, storico club con grandi numeri di tifosi, abbia fatto più tentativi, l’argentino ha detto no, così come ha respinto offerte provenienti dalla Russia, sia da San Pietroburgo (Zenit) sia da Mosca (CSKA e Spartak), che avrebbero comportato stipendi molto più alti.