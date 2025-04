CorSport: “Beltran al posto di Gudmundsson? Servivano entrambi dietro a Kean!”

Nemmeno i cambi sono riusciti a scuotere la partita. Gli ingressi di Adli, Richardson, Folorunsho e Beltran (l’argentino per Gudmundsson, forse servivano insieme alle spalle di Kean ai viola) non hanno modificato l’inerzia del match, e l’unico momento degno di nota è stato il gol annullato per fuorigioco a Richardson. Palladino, squalificato e in tribuna, non è riuscito a trovare la chiave giusta per scardinare il muro gialloblù, mentre Chivu ha ottenuto esattamente ciò che voleva: un punto prezioso e una Fiorentina neutralizzata. Lo 0-0 finale è lo specchio fedele di una partita bloccata, segnata più dalla tattica che dal gioco. Lo scrive il Corriere dello Sport.