CorSport avvisa: “United si fa vivo regolarmente per Kean. Ragazzo tentato”

Il Corriere dello Sport fa il punto su Moise Kean

Redazione VN 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 08:28)

Da dopodomani si apre la finestra di due settimane in cui sarà attiva la clausola rescissoria da 52 milioni per Moise Kean, un momento cruciale per il futuro del centravanti della Fiorentina. L’attaccante, molto apprezzato dai tifosi e protagonista della rinascita offensiva viola dopo Vlahovic, potrebbe lasciare Firenze se qualcuno decidesse di pagare l’intera clausola. La clausola è stata voluta fortemente dalla società, che l’ha fissata a una cifra alta e per un tempo limitato, rifiutando le pressioni degli agenti del giocatore per abbassarla.

Tra le pretendenti, il Manchester United è in prima fila: lo segue da tempo e lo considera un obiettivo importante, anche se ancora non ha presentato un’offerta ufficiale. I Red Devils potrebbero però rappresentare una tentazione concreta grazie al prestigio e a un potenziale contratto da top player. Più indietro l’Arsenal, finora poco attivo. L’unico club ad aver fatto un’offerta concreta è l’Al-Qadsiah dall’Arabia Saudita, con una proposta da 15 milioni l’anno per Kean, che potrebbe salire fino a 20. In questo caso, la scelta sarebbe tutta economica più che sportiva.

Altri interessamenti restano deboli: il Fenerbahce si è ritirato per i costi e in Serie A solo il Milan ha sondato timidamente il terreno. Non è escluso che nei prossimi giorni possano emergere nuovi club, magari rimasti nell’ombra fino a ora. Intanto la Fiorentina, cauta, sta valutando alternative come Piccoli ed Esposito, nel caso in cui Kean decida davvero di partire. Lo scrive il Corriere dello Sport.