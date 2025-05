CorSport avvisa: “Curva Fiesole delusa. Al Franchi possibile contestazione”

L’ultima partita stagionale al Franchi sarà un evento speciale e carico di significato. Non solo chiude la stagione casalinga della Fiorentina, ma lo stadio stesso si prepara a diventare un cantiere aperto per i prossimi mesi. A rendere ancora più emotivo il clima, il ritorno da avversario di Vincenzo Italiano, ex allenatore viola, fresco vincitore della Coppa Italia col Bologna.

Il contesto emotivo e ambientale è molto acceso: da una parte la delusione per una stagione che non ha rispettato le attese e i proclami estivi, dall’altra un’ultima, flebile speranza di qualificazione europea. La Curva Fiesole, solitamente vicina alla squadra, potrebbe dare il via a una prima forma di contestazione, come già accaduto in passato in momenti critici.