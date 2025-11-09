CorSport: “Assenza Kean secchiata d’acqua gelida su Vanoli. Chi al suo posto?”

La Fiorentina affronta il momento più delicato della stagione senza il suo giocatore simbolo, Moise Kean. L’attaccante, fermato da un trauma alla tibia sinistra rimediato durante la gara di Conference League contro il Mainz, è ufficialmente indisponibile, come confermato dal comunicato del club. La notizia è arrivata come un ulteriore colpo per una squadra già in crisi di risultati e fiducia, ultima in classifica e ora privata del suo principale riferimento offensivo. Kean aveva stretto i denti fino al termine della partita in Germania, ma il dolore si è rivelato più grave del previsto, costringendolo a saltare la sfida di Marassi.