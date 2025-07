CorSport: “Ancora nessuna offerta di rinnovo a Kean. Clausola? Ecco il piano”

La clausola rescissoria da 52 milioni per Moise Kean è ufficialmente decaduta, chiudendo una fase di incertezza che aveva tenuto la Fiorentina in sospeso. Da ora in avanti, chiunque voglia acquistare l’attaccante dovrà trattare direttamente con il club viola. Le ipotesi più temute, come i trasferimenti verso Al-Qadsiah o Al-Hilal, sono svanite dopo che Kean ha mostrato scarso interesse per la Saudi Pro League e, più in generale, per destinazioni extra-europee. Anche l’interesse del Manchester United si è rivelato privo di fondamento concreto, aprendo così la strada alla fase due: il dialogo per il rinnovo.