CorSport a Palladino: “Serve una Fiorentina d’assalto, ma non scriteriata”

Raffaele Palladino prepara la Fiorentina alla sfida decisiva contro il Betis Siviglia con un approccio ispirato al “con giudizio” manzoniano: spingere all’attacco, ma senza perdere equilibrio. Dopo la sconfitta per 2-1 all’andata, serve almeno un gol per pareggiare i conti e un secondo per volare in finale, evitando però di esporsi alle micidiali ripartenze andaluse. Per questo il tecnico ha dosato energie contro la Roma, tenendo a riposo diversi titolari e puntando su un piano ben preciso da attuare al Franchi.