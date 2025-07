CorSport: “10 giorni e poi Pioli dirà a Pradè quale centrocampista vorrà”

Il Corriere dello Sport si sofferma sul centrocampo. Pioli si è preso una decina di giorni per esprimersi con la società. Entro la fine del ritiro indicherà a Pradè e Goretti le caratteristiche del suo centrocampista ideale, dopodiché gli uomini mercato viola si metteranno alla ricerca del profilo migliore da regalargli.

Tra le opzioni ricordiamo Adrian Bernabé del Parma, per il quale non sono da escludere nuovi contatti. Così come Simon Sohm, che era stato sondato ancora prima del compagno di squadra spagnolo.