Corsi respinge la prima offerta per Anjorin, vuole almeno 10 milioni

L'Empoli non vuole scendere a compromessi per Anjorin. Sulle richieste pesa una clausola sulla rivendita dall'Inghilterra

L'asse di mercato Firenze-Empoli si è scaldata decisamente nelle ultime settimane. Jacopo Fazzini è solo l'ultimo affare che negli ultimi anni le due società hanno confezionato, oltre a Mattia Viti, di proprietà del Nizza, ma nell'ultima stagione proprio in maglia azzurra. E Daniele Pradè potrebbe non fermarsi qui. Piace Tino Anjorin a centrampo. Il presidente Corsi ha detto no alla prima offferta viola, come riportato dalla Nazione. Le richieste per il centrocampista si aggirano sui 10 milioni. Difficilmente Corsi abbasserà le proprie pretese. Questo perchè un bella fetta dell'ibcasso andrà condivisa con il Chelsea, che si è tenuto la clausola. Sarà lui un altro tassello per il centrocampo di Pioli?