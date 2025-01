Corsa contro il tempo per Cataldi. Così Palladino vuole ritrovare il suo leader

Danilo Cataldi sta facendo di tutto per recuperare in tempo per la sfida di domenica contro la Lazio all’Olimpico, una partita speciale per lui, essendo un ex biancoceleste. Dopo aver corso ieri in campo, il suo recupero appare difficile, ma il centrocampista vuole esserci per aiutare la Fiorentina a superare il momento complicato.