Corriere: scommesse, Vlahovic in aiuto a Fagioli. Versò 100.000€ alla gioielleria

Nel secondo filone aperto dalla Procura di Milano della vicenda calcioscommesse, dove risultano indagati anche i viola Fagioli e Zaniolo, emerge un altro dettaglio. Come scrive il Corriere della Sera, per aiutare l'amico in difficoltà, l'ex viola Dusan Vlahovic avrebbe acquistato due orologi per 100.000 Euro presso la gioielleria milanese Elysium al centro dello scandalo. In realtà - si legge - si trattava di finte vendite, e che gli orologi di lusso "in realtà non venivano mai materialmente consegnati, ma costituivano unicamente la causale per il bonifico emesso dagli scommettitori a saldo del debito contratto per le scommesse sulle piattaforme illegali".