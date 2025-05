CorFio: “Tante critiche su Palladino. Ma può ancora fare meglio di Italiano”

La Fiorentina affronta il Venezia nel posticipo del lunedì con l’obiettivo di iniziare una striscia di tre vittorie fondamentali per sperare nell’Europa. I viola, reduci dalla semifinale di Conference League persa contro il Betis, beneficiano del turno di riposo prolungato e dei risultati favorevoli delle rivali (Bologna, Lazio e Juventus). Un’occasione importante per rilanciarsi e provare a superare il Bologna al settimo posto, mantenendo vivo il sogno europeo a pochi giorni dalla fine del campionato. Lo sa bene Palladino, fresco di prolungamento di contratto ma anche reduce da un’eliminazione in semifinale di Conference che ha riportato d’attualità critiche e scetticismi, che adesso tra Venezia, Bologna e Udinese ha ancora la possibilità di chiudere il suo primo anno in viola con un risultato comunque migliore del suo predecessore.