CorFio sulla Conference: “Sarebbe vissuta da Firenze come una condanna”

La sfida di Udine rappresenta per la Fiorentina l’ultimo atto di una stagione altalenante, che potrebbe chiudersi con una qualificazione alla Conference League vissuta più come una condanna che come un traguardo. Il destino europeo dei viola, infatti, dipende dal risultato di Lazio-Lecce e non è più nelle loro mani. Nonostante ciò, la partita resta un test importante per dimostrare di aver lottato fino alla fine, provando a chiudere con più punti rispetto al passato, in un’annata segnata da numerose occasioni mancate.