CorFio su Sohm: “Si ispira a Yaya Touré. Chissà se poi a Parma esulteranno ancora”

Il Corriere Fiorentino si è soffermato su Simon Sohm

Redazione VN 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 08:54)

Simon Sohm, nuovo acquisto della Fiorentina, ha mostrato fin dal debutto a Old Trafford di avere le idee chiare e una forte personalità. Durante la presentazione ufficiale, ha liquidato senza esitazioni le discussioni sul costo del suo trasferimento dal Parma (circa 16 milioni di euro), dichiarando di non preoccuparsi di chi ha esultato per la cifra incassata. Per lui, il passaggio a Firenze rappresenta un salto importante di carriera e si dice sicuro di poter fare bene in una piazza dal peso specifico maggiore.

Sul piano tecnico, Sohm si definisce un centrocampista “box to box”, capace di recuperare palla e inserirsi in area, e punta a migliorare il bottino di gol della scorsa stagione (4 reti in 37 partite di Serie A). Contro il Manchester United ha subito dimostrato il perché Pioli lo abbia voluto così fortemente: forza fisica, aggressività, resistenza e capacità di spingere in avanti il baricentro della squadra, elementi centrali nel calcio che il tecnico viola intende proporre.

Il giocatore ha raccontato di aver parlato molto con Pioli, che gli ha chiesto di sfruttare tutta la sua fisicità e di correre molto, cosa che lui sente naturale. La sua mentalità rispecchia l’ambizione e la voglia di alzare l’asticella che l’allenatore vuole trasmettere a tutto l’ambiente: vincere più partite possibili e arrivare in fondo alle coppe.

«Yaya Tourè, è lui il mio idolo. Credo sia stato il numero uno». Difficile dargli torto, e la speranza (di Pioli in primis) è, appunto, che ne tragga la massima ispirazione possibile. Allora a Parma, più che esultare, si maledirebbero in eterno per averlo ceduto a «soli» 16 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.