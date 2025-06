CorFio su Pioli: “C’è ottimismo. Ma ci sono due questioni da risolvere”

La trattativa tra la Fiorentina e Stefano Pioli è avviata e in progressivo miglioramento, anche se procede con cautela. Dopo un inizio incerto, il dialogo tra le parti è diventato più frequente e costruttivo. Pioli, che inizialmente aveva preso tempo anche per valutare altre proposte, è ora più vicino ai viola grazie al mutato scenario delle panchine italiane.

Infatti, Juventus e Atalanta – le principali concorrenti per l’ingaggio dell’allenatore – sembrano aver intrapreso strade diverse: i bianconeri puntano alla conferma di Tudor, mentre la Dea è orientata verso profili più giovani come Motta, Juric o Palladino. Questo ha temporaneamente sgomberato il campo per la Fiorentina, che sta intensificando i contatti con Pioli e il suo entourage nella speranza di chiudere l’accordo.