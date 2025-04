CorFio su Kean: “Forti chance di vederlo dal 1′ contro il Betis”

La Fiorentina si prepara in vista del Betis: allenamento di oggi decisivo per capire se Kean potrà partire dal 1'

Aver ritrovato Moise Kean è sicuramente una notizia importantissima per la Fiorentina, pur essendosi comportata dignitosamente nelle ultime due partite senza di lui con Beltran e Gudmundsson insieme. Come scrive il Corriere Fiorentino, però, visto il ritorno ad allenarsi a parte di ieri del centravanti viola, fa pensare che giovedì in Spagna sarà lui il titolare. Ovviamente, l'ultima decisione spetta a Palladino, che avrà la rifinitura di questa mattina per valutare le condizioni del suo giocatore. Le chance che possa partire dal 1' sono in forte crescita, anche se qualche dubbio ancora c'è e l'allenatore di oggi, come detto, sarà fondamentale.