CorFio su Kean: “Commisso non può offrire certezze, ma ecco su cosa spingerà”

Il Corriere Fiorentino analizza le carte messe in tavola dalla Fiorentina per cercare di convincere Moise Kean

La storia tra Moise Kean e la Fiorentina è iniziata ufficialmente in estate, ma il corteggiamento era partito ben prima, con l’allenatore Palladino pronto a scommettere sull’attaccante. Il ds Pradè ha creduto nel giocatore e ha investito 13 milioni di euro più bonus per portarlo a Firenze. Da allora, la sinergia tra Kean e l’ambiente viola ha funzionato perfettamente, tanto da far emergere la volontà di proseguire insieme anche in futuro.