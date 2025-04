CorFio su Kean: “Adesso bisogna capire in che condizioni tornerà”

La Fiorentina è tornata alla vittoria battendo il Cagliari, restando in corsa per l’Europa nonostante l’assenza dell’attaccante Moise Kean. Il giocatore non ha preso parte alla trasferta per motivi familiari ed era già in Francia, come spiegato dalla società solo dopo la gara, per proteggere la sua privacy. Mandragora, a fine partita, ha dedicato la vittoria proprio a Kean, mentre la notizia della sua partenza era già circolata, vista la sua presenza all’aeroporto di Peretola.