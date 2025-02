CorFio su Ikonè: “Una rosa mai sbocciata. Cosa lascia la sua permanenza a Firenze?”

Firenze si prepara ad accogliere Ikonè da ex

Dopo appena sedici giorni dalla sua partenza, Jonathan Ikoné ritroverà la Fiorentina da avversario nella sfida contro il Como. Il suo trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto ha chiuso, almeno temporaneamente, un capitolo mai davvero decollato in maglia viola. La sua esperienza a Firenze, durata oltre tre anni, è rimasta segnata da aspettative disattese e da un talento mai pienamente espresso, lasciando l’amaro in bocca a tifosi e società.