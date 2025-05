CorFio su Gudmundsson: “Feeling scarso con Palladino. Riscatto in dubbio”

Gudmundsson era stato acquistato dalla Fiorentina con grandi aspettative, ma dopo nove mesi il suo impatto si è rivelato inferiore alle attese. Condizionato da infortuni, rendimento altalenante e una difficile intesa con l’allenatore Palladino, l’islandese ha avuto un percorso irregolare. Ha segnato 8 gol in 32 presenze stagionali, ma è stato sostituito 16 volte su 20 partite da titolare e ha disputato solo 4 gare per intero. La sua media minuti in campo è scesa drasticamente rispetto all’esperienza al Genoa.