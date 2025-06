Con offerte già arrivate al Genoa, tra cui quella dell’Atalanta che lo rivorrebbe in coppia con Retegui, la Fiorentina deve agire in fretta. La decisione finale, tuttavia, dipenderà anche dal nuovo allenatore, che dovrà valutare se e come puntare su Gudmundsson nella prossima stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.