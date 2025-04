CorFio su Fagioli: “La Fiorentina lo supporta e Palladino non ha dubbi, giocherà”

Nicolò Fagioli prova a concentrarsi sul campo nonostante sia nuovamente finito al centro della vicenda scommesse, dopo la diffusione di nuove intercettazioni e messaggi da parte della procura di Milano. Dopo aver scontato una squalifica di 7 mesi e sperato di essersi lasciato il passato alle spalle, il centrocampista è tornato nell’occhio del ciclone, coinvolto anche per presunti tentativi di portare altri giocatori nel giro delle scommesse. Al Viola Park, il giocatore in queste ore è parso sereno e anche per questo Palladino non ha mai avuto dubbi: oggi Fagioli giocherà.