CorFio su Fagioli: “La Fiorentina non teme nulla. E Commisso lo riscatterà”

Nicolò Fagioli ha pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo Instagramper rispondere al recente clamore mediatico legato a intercettazioni risalenti a una vicenda già nota e chiusa con la giustizia sportiva. Nel suo messaggio, il calciatore sottolinea di aver già pagato per i propri errori con una squalifica e un percorso di rieducazione, e denuncia l’ennesima esposizione mediatica come un’ingiusta gogna. Fagioli racconta di aver affrontato apertamente la sua dipendenza dal gioco, condividendone le difficoltà con scuole, stampa e persone a lui vicine, e chiede ora rispetto, rivendicando il diritto a una nuova possibilità.