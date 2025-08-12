CorFio spiega: “Ecco perché è arrivato Sohm e non Franck Kessié”

La Fiorentina e la gestione dei costi

Redazione VN 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 09:10)

La Fiorentina oggi si distingue dalle altre squadre italiane per la sua stabilità economica e liquidità, che le permettono di operare sul mercato in entrata senza dover prima vendere giocatori. Nonostante qualche cessione come i 17 milioni incassati per Kayode e il riscatto di Nico da parte della Juventus, la società gode di un ampio margine di manovra rispetto ad altre realtà italiane, che faticano a trattenere i loro pezzi pregiati a causa del calo di appeal della Serie A e delle limitate risorse finanziarie.

Il vero problema per la Fiorentina riguarda però il monte ingaggi e i limiti imposti dalla UEFA, che stabilisce che il costo del lavoro non possa superare il 70% del fatturato. Per questo motivo, la società è obbligata a liberarsi degli esuberi e a essere molto attenta nelle trattative per i rinnovi, puntando su giocatori giovani o con stipendi contenuti per mantenere l’equilibrio economico.

Un esempio di questa politica è l’acquisto di Simon Sohm, valutato 15 milioni con un contratto da circa 1,3 milioni netti a stagione, preferito a profili più costosi come Kessie. Come ha sottolineato lo stesso Pioli, per completare la rosa sarà necessario prima fare cassa con le uscite, che non riguardano solo i nomi di Sabiri, Brekalo, Barak e Infantino, ma un lavoro più ampio di sfoltimento della rosa per rispettare i vincoli finanziari. Lo scrive il Corriere Fiorentino.