CorFio: “Sottil bene, ma non è Bove. Palladino cambierà modulo?”

In attesa del mercato, Palladino potrebbe valutare un cambio di modulo, probabilmente quando Gudmundsson tornerà titolare. Per ora, la Fiorentina punta a confermare l’ottava vittoria consecutiva con la formazione migliore: stessi undici di mercoledì, con De Gea e Adli al posto di Terracciano e Quarta, mentre Pongracic è out per un colpo alla coscia. L’obiettivo resta vincere per inseguire la zona Champions e dedicare un successo a Edoardo, come sottolineato dal tecnico.