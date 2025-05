CorFio si chiede: “La Fiorentina può davvero rimontare il Betis?”

Tuttavia, non tutte le rimonte hanno avuto successo. In diversi casi — come contro Celtic, Ajax, Bayern Monaco o Siviglia — la Fiorentina non è riuscita a completare la rimonta nonostante buone prestazioni nel ritorno. La speranza dei tifosi è che questa volta, dieci anni dopo la dolorosa eliminazione in semifinale con il Siviglia, la storia possa cambiare: per questo motivo la Curva Fiesole ha convocato un raduno alle 18.30 per dare un’ultima spinta emotiva alla squadra, trasformando il sogno in realtà. Lo scrive il Corriere Fiorentino.