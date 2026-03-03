Il Corriere Fiorentino analizza il cambio modulo della squadra di Paolo Vanoli. E si pone un quesito sulle scelte dell'allenatore:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio si chiede: “Con Dodò sarebbe stata difesa a 4 o sarebbe tornato a 3?”
Corriere Fiorentino
CorFio si chiede: “Con Dodò sarebbe stata difesa a 4 o sarebbe tornato a 3?”
Il punto interrogativo del Corriere Fiorentino
Male la squadra, e male l’allenatore. Perché non possono bastare un paio di assenze per rinnegare una strada che tutto sommato stava funzionando. Soprattutto se l’alternativa è il ritorno ad (bruttissimo) passato. Vanoli infatti (privo di Dodò) ha risolto il ballottaggio tra Fortini e Comuzzo come nessuno immaginava: escludendoli entrambi e facendo esordire (scelta non proprio illuminata col senno di poi) l’appena recuperato Rugani. La domanda a quel punto era: sarebbe stata comunque difesa a quattro (con lo spostamento di Parisi) oppure avremmo rivisto una difesa a tre?
© RIPRODUZIONE RISERVATA