CorFio scettico: “Dzeko-Kean-Gudmundsson? Poche due mezzali per l’equiblibrio”

Stefano Pioli sta sperimentando un tridente offensivo formato da Kean, Dzeko e Gudmundsson, quest’ultimo nel ruolo di trequartista creativo con libertà d’azione. La scelta del modulo 3-4-1-2 è stata confermata durante la prima amichevole giocata al Viola Park e anche negli allenamenti successivi. Anche con le riserve in campo nel secondo tempo, l’assetto tattico non è cambiato, segno che l’allenatore punta con decisione su questo sistema. Fazzini, Beltran e il giovane Braschi hanno preso il posto dei titolari ma mantenendo lo stesso schema.

Il trio offensivo offre spunti interessanti: Kean dovrà abituarsi a dividere l’area con Dzeko, mentre il bosniaco, forte della sua esperienza e capacità di cucire il gioco, dovrà ritrovare la condizione fisica. Entrambi sono andati a segno nell’amichevole vinta 8-0, lasciando buone sensazioni. Tuttavia, per reggere il peso di tre attaccanti, servirà un centrocampo solido: finché non arriverà un mediano di qualità, Pioli potrebbe valutare un ritorno al centrocampo a tre, poiché due sole mezzali (come Fagioli e Mandragora) rischiano di non bastare per garantire equilibrio, soprattutto con un giocatore offensivo come Gudmundsson alle loro spalle.