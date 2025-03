"La Fiorentina vuole l’Europa che conta, senza rinunciare al sogno di alzare la Conference al cielo", rivela il Corriere Fiorentino parlando di obiettivi. La Fiorentina continua la sua corsa verso l’Europa con una vittoria prestigiosa contro l’Atalanta, firmata dalla potenza devastante di Moise Kean. Il centravanti viola, in forma straordinaria, sfrutta un errore di Hien per involarsi verso la porta e segnare con un diagonale preciso. Con questo gol, Kean aggiorna il suo impressionante bottino stagionale, conquistando la standing ovation al momento della sostituzione. I viola, ora settimi in classifica, agganciano la Lazio e restano in scia per un posto in Champions League.