CorFio rivela: “Ecco i rinforzi che si aspetta Stefano Pioli dal mercato”

Stefano Pioli e le mosse del mercato viola

Redazione VN 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 09:46)

La Fiorentina si avvia alla fine della preparazione estiva, con un’ultima amichevole a porte chiuse contro il Viareggio. Stefano Pioli ha sfruttato questi test finali per sperimentare soluzioni tattiche senza il peso degli occhi del pubblico, valutando ciò che funziona e identificando le aree da migliorare. La squadra ha ormai una base stabile, con il mister chiaro sul progetto tecnico e sugli aggiustamenti necessari per metterlo in pratica.

Durante la preparazione, la Fiorentina ha mostrato atteggiamento e voglia di apprendere, con una difesa alta, pressione offensiva e aggressione per recuperare palla vicino all’area avversaria. Il tridente Kean-Gudmundsson-Dzeko sembra funzionare già abbastanza bene, ma il problema principale resta la capacità di servire efficacemente i tre attaccanti. Pioli punta a migliorare la pressione, la velocità di trasmissione e il gioco a due tocchi, soprattutto con giocatori come Fagioli, abituati a portare palla ma chiamati a maggiore rapidità verticale.

Il lavoro maggiore da fare riguarda centrocampo e attacco, dove il mister attende rinforzi. Serve un centrocampista aggiuntivo oltre a Mandragora, un centravanti in grado di attaccare la profondità (Piccoli il favorito) e, se Beltran dovesse partire, una seconda punta. L’obiettivo è costruire una squadra offensiva e versatile, capace di proporre un gioco coraggioso, simile a quello di Italiano, con tanti attaccanti in grado di coprire più ruoli e supportare un calcio propositivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.