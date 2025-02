CorFio: “Rifinitura decisiva, ma Gudmundsson con il Como partirà dalla panchina”

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Como senza lo squalificato Kean, rendendo la partita particolarmente insidiosa. L’allenatore Palladino dovrà scegliere un sostituto tra diverse opzioni, tra cui Gudmundsson, Zaniolo, Beltran e il giovane Caprini, valutando se schierarli dal primo minuto o a gara in corso. La necessità di adattare uno degli attaccanti disponibili a un ruolo non naturale rappresenta una sfida per la squadra, che dovrà dimostrare di poter fare a meno del proprio capocannoniere almeno per questa partita.