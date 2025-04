CorFio: “Prima Kean, poi Dodò. Fiorentina, la buona sorte ha preso altre strade”

La Fiorentina arriva al derby contro l’Empoli forte degli 11 punti conquistati nelle ultime 5 partite, ma con due assenze pesanti: Kean, rimasto lontano per problemi familiari, e Dodò, operato d’urgenza di appendicite. Oltre alla sfida odierna, Palladino deve anche prepararsi per la semifinale di Conference League contro il Betis Siviglia, in un momento cruciale per la stagione viola e con una classifica ancora molto aperta.