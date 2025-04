CorFio preoccupato: “Comuzzo ha perso il posto. E ci sono tante big su di lui”

In una stagione così intensa e ricca di impegni, un momento di rallentamento può rivelarsi utile per riprendere slancio. Comuzzo, forte anche della recente convocazione in Nazionale, resta un punto di riferimento tra i difensori italiani della sua generazione. Con la Fiorentina impegnata in un finale di stagione fitto (fino a 12 partite in 46 giorni), Palladino dovrà fare i conti con rotazioni, infortuni e gestione delle energie, e il giovane centrale potrebbe tornare ad avere un ruolo chiave nel medio periodo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.