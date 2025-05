La pesante sconfitta di Venezia, l’undicesima stagionale, ha lasciato dietro di sé il segno di profonde riflessioni, come sottolineato dal ds Daniele Pradè nel post-partita. Le sue parole, rivolte principalmente alla squadra e condivise con il presidente Commisso e il dg Ferrari, ma non con il tecnico Palladino, suggeriscono un’analisi critica che va oltre il campo, aprendo scenari nuovi e potenzialmente turbolenti in vista del futuro.

Il riferimento di Pradè anticipa un’estate particolarmente delicata per la Fiorentina, che dovrà affrontare questioni spinose legate al mercato: dalle decisioni sui riscatti dei giocatori in prestito alla necessità di rivalutare l’organico in caso di mancata qualificazione europea. In tale contesto, l’ipotesi di una nuova rivoluzione tecnica e dirigenziale non è da escludere, nonostante il recente rinnovo di Palladino, che ora appare quasi secondario rispetto alle priorità societarie.