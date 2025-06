CorFio: “Pioli rivede le partite e ne parla con Pradè”. Tutti i retroscena

Tutti i retroscena tra Stefano Pioli e Daniele Pradè

Redazione VN 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 06:34)

Il ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina rappresenta una sorta di romantico ricongiungimento, dopo le esperienze passate da calciatore e allenatore. Il tecnico emiliano è entusiasta all’idea di tornare a Firenze, città con cui ha mantenuto un legame profondo. Dopo un anno trascorso in Arabia, Pioli è motivato e convinto che questo sia il momento giusto per affrontare una nuova sfida, in un contesto che sembra avere più bisogno di lui che viceversa. Il club, in difficoltà sul piano ambientale e gestionale, ha visto in lui l’uomo giusto per rilanciare il progetto, tanto da offrirgli un contratto senza precedenti.

La situazione in casa viola è tesa: malcontento tra i tifosi, contestazioni latenti e una pazienza ai minimi storici. Quando Palladino ha deciso di defilarsi, la dirigenza ha puntato subito su Pioli, nonostante alcune complicazioni legate a possibili offerte concorrenti e questioni contrattuali. Il supporto della proprietà americana è stato decisivo per chiudere l’accordo, anche dal punto di vista economico. Tuttavia, il tecnico ha posto anche precise condizioni tecniche: non si accontenterà di una semplice partecipazione, vuole una squadra competitiva, in grado di puntare alla Conference League e a un piazzamento europeo in campionato.

In attesa del suo arrivo a inizio luglio, Pioli è già al lavoro: rivede le partite della passata stagione, confrontandosi quotidianamente con Pradè per pianificare la nuova Fiorentina. Il dialogo tra i due è fitto e produttivo, a differenza del passato con Palladino. Pioli ha idee chiare: ripartire con un modulo 3-5-1-1 o 3-5-2 per valorizzare giocatori come Kean, Gosens e il pacchetto di centrali, evitando stravolgimenti tattici e spese eccessive sul mercato. Ha già chiesto e ottenuto rinforzi, tra cui un attaccante esperto come Dzeko e un regista di qualità. L’entusiasmo è alto: Pioli è carico, pronto a rilanciare il progetto viola con determinazione.