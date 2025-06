CorFio: “Pioli ok, ma va liberato. I 12mln hanno spaventato anche l’Italia”

I contatti tra la Fiorentina e l’Al-Nassr sono ripresi per cercare un accordo che liberi Pioli dal contratto in Arabia Saudita.Il tecnico, da tempo orientato a mantenere la parola data a Commisso, è un alleato prezioso per la dirigenza viola, che ora deve affrontare l’ostacolo del suo svincolo e dell’ingaggio elevato. La sua ferma volontà di tornare in Serie A gioca comunque a favore della trattativa, che appare ben avviata nonostante la complessità.