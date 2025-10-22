CorFio: “Pioli, niente turnover. Solo 2 big non giocheranno contro il Rapid”

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Stefano Pioli e la gara di giovedì

Il concetto di turnover è spesso evocato nelle squadre impegnate su più fronti, ma per la Fiorentina di Stefano Pioli è già diventato un tema cruciale, ben prima del previsto. Come avevano compreso allenatori esperti come Italiano e Palladino, gestire le rotazioni è indispensabile quando si gioca ogni tre giorni, ma Pioli si ritrova a doverlo fare in autunno, in una fase in cui di solito si costruiscono le basi per la stagione, non si sopravvive tra mille urgenze. La situazione del tecnico viola è aggravata dall’assenza di margini d’errore e dalla necessità di dare subito una svolta ai risultati.

Infatti, la Fiorentina si trova a dover conciliare due obiettivi immediati: risalire una classifica di campionato che si è fatta pericolosa e mantenere la posizione nel girone di Conference League, dove serve chiudere tra le prime otto per accedere direttamente agli ottavi. Il calendario non aiuta: prima il Rapid Vienna, poi il Bologna al Franchi, quindi la trasferta contro l’Inter a San Siro. Pioli dovrà dosare energie fisiche e mentali, cercando di recuperare fiducia attraverso un successo europeo che possa rilanciare anche il cammino in Serie A.

Da qui la necessità di una rotazione ragionata, con quattro o cinque cambi ma senza rivoluzioni. Alcuni giocatori come Kean e Gosens avranno bisogno di riposo, mentre potrebbero trovare spazio Comuzzo, Ndour e Gudmundsson. Il tutto sotto lo sguardo di circa 1.200 tifosi viola in viaggio per sostenere la squadra, pronti a voltare pagina dopo le tensioni di San Siro e il periodo di chiusura della curva imposto dalla UEFA. Per Pioli, la gestione di questo mini-ciclo rappresenta una prova di maturità: servono risultati, equilibrio e la capacità di far convivere ambizioni e realtà. Lo scrive il Corriere Fiorentino.