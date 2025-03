CorFio: “Palladino ha trovato la svolta. La Juventus? Un pulcino bagnato”

Davanti agli occhi di leggende come Batistuta, Pepito Rossi e Toni, la Fiorentina ha scritto un’altra pagina memorabile della sua storia, travolgendo la Juventus con una vittoria netta e mai in discussione. Il successo ha un valore enorme non solo per la gioia dei tifosi e l’autostima della squadra, ma anche per la classifica, che ora tiene i viola agganciati alla corsa europea. Con Fagioli al centro del gioco, Gudmundsson in grande spolvero e una squadra finalmente consapevole dei propri mezzi, la Fiorentina sembra aver trovato la giusta formula per competere ad alti livelli.