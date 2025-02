CorFio: “Palladino, giocatori fuori ruolo. Affidarsi al solo Kean è un bel limite”

Oltre al risultato, preoccupa l’assetto tattico della squadra, con troppi giocatori fuori ruolo e un’identità di gioco poco chiara. Se difesa e contropiede hanno funzionato contro l’Inter, non sono bastati in questa occasione. Il ritorno di Kean a Verona potrebbe dare nuova linfa, ma affidarsi esclusivamente a un giocatore è un rischio enorme per una squadra che punta alla Champions. Serve un cambio di rotta per non compromettere la stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.